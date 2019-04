Mariënne van Dongen, wethouder Veldhoven: 'Regio móet ingrijpen op jeugdzorg'

Eindhoven koopt in deze regio jeugdzorg in samen met de gemeenten Ber- geijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven. Jeugdzorgaanbieders gaven recent in het ED uiting aan hun zorg voor de nabije toekomst. Vanaf 1 mei zou de vergoeding voor de inzet van een psycholoog of begeleiding voor kinderen met autisme of ADHD zo laag worden dat geen enkele zorgaanbieder nog 'zware gevallen' aan durft te nemen. Ook zouden kinderen uit de regio Eindhoven op wachtlijsten komen, omdat het voor zorgaanbieders straks financieel aantrekkelijker zou worden eerst kinderen te helpen die uit bijvoorbeeld Helmond komen.