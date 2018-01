Martien van Bree Oerlenaar van het Jaar

Kerk in Veldhoven driekwart gevuld bij concert harmonie Sub Umbra

22:20 VELDHOVEN - In de kerk massaal meeklappen met de Radetzki Marsch. Het gebeurde zondagmiddag tijdens het concert dat harmonie Sub Umbra gaf in de Christus Koningkerk om de Veldhovense vrijwilligers in het zonnetje te zetten.