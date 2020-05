Martine Paulusse neemt afscheid van Drukke Dames: ‘Dit is een netwerk om je thuis te voelen’

Elke twee maanden ontmoeten gemiddeld vijftig dames elkaar tijdens een netwerkavond van de Drukke Dames. Vier drukke dames met drukke agenda’s stonden in 2011 aan de wieg van het netwerk, dat met inmiddels vierhonderd leden de grootste netwerkorganisatie van Veldhoven is. Paulusse heeft zelf een bedrijf in het ontwikkelen van werkplekopleidingen.

,,Als ondernemer hoort netwerken er een beetje bij. Veel netwerken in de regio sloten niet aan bij onze wens: een netwerk waarbij je niet het gevoel hebt een drempel over te hoeven gaan. Zoals een ballotagecommissie, een bepaalde beroepsgroep of een hoge contributie. Dit was voor ons voldoende reden om zelf een netwerk te creëren waarbij we ons thuis zouden voelen.’’

Een van de doelstellingen is om vrouwen te laten zien dat netwerken leuk is. Is het ook leuk? ,,Netwerken hoeft niet op werken te lijken. We proberen de avonden zo in te richten dat er iets informatiefs is, zodat je altijd iets nieuws leert of een ander inzicht krijgt. Dat levert ook meteen een mooi gespreksonderwerp op als je niet zo goed weet waarover je het anders kunt hebben. Daarna hebben we een borrel en wordt er volop contact gemaakt en onderhouden. De sfeer is ontspannen en er komen heel leuke dames naar de avonden.’’

Interessante Tante

Het informatieve deel van de avonden die in Museum ’t Oude Slot plaatsvinden, wordt verzorgd door een Interessante Tante en af en toe een Vent met Talent. ,,In oktober vragen we aan de leden of ze iets voor de Drukke Dames willen doen, of iemand kennen die dat kan. Daarop krijgen we steevast voldoende reacties om een mooi jaarprogramma samen te stellen.’’

Met Patty Post had de club in januari een bijzondere spreker. ,,Zij vertelde dat dit jaar een krachtig en pittig jaar zou worden voor iedereen. Nu we een paar maanden verder zijn, kun je bijna zeggen dat dit profetische woorden waren.’’

Omgaan met nieuwe situatie

Het netwerk helpt de Drukke Dames ook in deze lastige tijd. ,,We plaatsen de van toepassing zijnde gemeenteberichten op onze site, zodat de dames snel de nodige informatie kunnen vinden. Daarnaast zoeken de leden ook onderling contact om samen te sparren hoe je het best kunt omgaan met de nieuwe situatie.’’

Voordat Paulusse ondernemer werd, stond ze voor de klas. Het netwerk bracht haar veel. Nu is het tijd voor andere zaken. ,,Het heeft mij veel mooie contacten opgeleverd. Ik kan sparren over bedrijfsvoering en zo nodig juridisch advies krijgen. Ook kan ik nu door het netwerk mensen verbinden en doorverwijzen.’’