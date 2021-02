Mathilde van Agthoven voorleeskampioen Veldhoven

Dit jaar wel weer Asperges op de Velden in Veldhoven, verwacht de organisa­tie

4 februari VELDHOVEN- In een tijd dat veel evenementen worden afgelast of uitgesteld, is de organisatie van Asperges op de Velden juist positief over het evenement dat van 13 tot en met 30 mei plaatsvindt. Mensen ontvingen deze week een mail met de mogelijkheid een optie te nemen. En daar lijkt ook animo voor: in twee dagen tijd deden 700 mensen dat.