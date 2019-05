Máxima Medisch Centrum lanceert app voor hartrevalidatie

Onenigheid over herbestem­men kerken in Veldhoven

6 mei VELDHOVEN - Sinds maart 2018 is Huub Stroeks bezig met zijn plan om de kerk in Oerle een nieuwe bestemming te geven. Hij ging ervan uit dat hij de kerk kon kopen, mede op advies van een parochiecommissie. De commissie trad af na onenigheid over de verkoop. De kerk, die is volgens het parochiebestuur helemaal niet te koop. Stroeks moet met een nieuw plan komen.