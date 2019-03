Medewerkers bedrijf in Veldhoven dichten gaslek zelf: Enexis komt ter plaatse

Grootscha­li­ge renovatie wijk Veldhoven is klaar

22 maart VELDHOVEN - De afgelopen drie jaren zijn in de wijk d’Ekker in Veldhoven 493 huurwoningen gerenoveerd. Op zaterdag 23 maart vindt om 15.00 uur in gemeenschapshuis Sentrum 70 de feestelijke afsluiting van het ingrijpende project plaats.