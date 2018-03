Medisch analist MMC Veldhoven treedt met koor op voor patiënten

Geestelijk verzorger Mirjam Krabbenborg is helemaal in haar nopjes met het koor. ,,We willen de patiënten even afleiding bieden van hun pijn en verdriet. Daarbij proberen we aan te sluiten bij de tijd van het jaar. Dit optreden is ontstaan op initiatief van het Kempisch Kamerkoor. Dankzij hun aanbod kan onze dienst Geestelijke Verzorging iets doen wat normaal niet haalbaar is. Soms komen dingen mooi bij elkaar.”

Op Goede Vrijdag voert het koor altijd de complete Johannes Passion uit in de Sint Willibrorduskerk in Eersel. In het auditorium van het MMC in Veldhoven zingt het koor een deel van de uitvoering. ,,Het idee is: Bach aan Bed. Voor alle mensen die niet naar de voorstelling op Goede Vrijdag kunnen komen”, legt dirigent Cees Wouters uit.

Dramatischer

Tussen elk lied draait hij zijn lessenaar even om naar het publiek om uitleg te geven. Zo leren de kleine veertig aanwezigen dat veertien een speciaal getal is voor Bach. En dat de Johannes Passion, ook wel bekend als het onbekende broertje van de Matthäus Passion, de eerste passie is die de Duitse componist schreef. ,,De Johannes Passion is korter en dramatischer. De koorwerken zijn heel fel.”

Een van de zeven patiënten die zich vooraf hebben aangemeld is Else. Vorige week brak zij haar heup. Vanuit een rolstoel geniet ze van het optreden. ,,De Matthäus heb ik al veertig keer gehoord. De Johannes nog nooit. Het koor heeft de Johannes heel goed vertolkt. En mooi dat zoiets in het ziekenhuis mogelijk is.” Patiënt Joke van Dok-Bouman is na afloop ook enthousiast. Veertig jaar heeft de Eindhovense operette gezongen. ,,Het is niet mijn stijl, maar ik vond het geweldig, en heel knap.”