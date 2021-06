Meer bewegen in een bijzondere tuin

De bijzondere tuin aan de Berkt is zodanig ingericht dat een beroep wordt gedaan op de vijf elementaire zintuigen: zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Sinds maandag is daaraan ook beweging toegevoegd. ,,We hebben gewacht tot we voldoende geld hadden om de tuin af te ronden”, zegt Carolien van der Heijden, adviseur Welzijn Wonen Zorg en Dementiecafé van SWOVE.

Zoektocht naar geschikte toestellen

,,We hebben zelf ook rondgekeken. Het zijn peperdure apparaten”, weet Leo Hendriks, voorzitter van de bijenhoudersvereniging. Met drie beweegtoestellen en een muziektoestel is de subsidie dan ook helemaal verbruikt. Met twee toestellen kunnen verschillende armbewegingen gemaakt worden. Het derde toestel is geschikt voor fietsbewegingen. Muziek kan worden gemaakt met een toestel dat voorzien is van buizen van verschillende lengte en kleuren.

Hendriks is blij dat de situatie rondom corona het toelaat om de verschillende activiteiten weer op te starten. Een daarvan is Bij-een in het groen. ,,Dat is dagbesteding voor eenzame ouderen en mensen met een lichte vorm van dementie. We verzorgen dat in samenwerking met SWOVE. Sommige mensen komen alleen even koffie drinken, anderen gaan onder begeleiding van enkele bijenhouders de tuin in om te schoffelen of de planten water te geven.” SWOVE gaat nog in gesprek met de gemeente om bewegwijzering naar de Belevingstuin aan te brengen.