Meer flats onvermijdelijk om woningnood Veldhoven op te lossen: ‘We moeten de lucht in’

VERSLAG Jong PSV flitst met deze talenten fluitend langs Roda JC: Van Duiven maakt grote indruk

Het was geen potje voetballen maandagavond, bij Jong PSV-Roda JC. Het was een ware martelpartij voor de Limburgers, waarbij elf Eindhovense beloften het vonnis uitvoerden. De ploeg van Adil Ramzi was ongekend sterk aan de bal en had het grootste deel van het duel werkelijk niets te vrezen van Roda JC, dat armzalig voor de dag kwam. Jong PSV won met 5-1 en was daarmee nog genadig voor de Limburgers.