Meer groen, minder kinderkopjes en een Action a.u.b.; inwoners denken mee over Citycentrum Veldhoven en omgeving

VELDHOVEN - Wat is er nodig om van het Citycentrum een kloppend hart voor alle Veldhovenaren te maken? Om daarop antwoord te krijgen heeft de gemeente een Verkenningsexpo in de Citypassage ingericht waar iedereen zijn of haar ideeën kwijt kan.

De vijf etalages van het pand waarin voorheen een juwelier zat, bieden nu doorkijkjes naar de huidige en mogelijk toekomstige situatie van het Citycentrum. Het in Eindhoven gevestigde Studio Sociaal Centraal heeft met de gemeente meegedacht over de Verkenningsexpo.

Sentiment van de Veldhovenaren

,,Wij ontwerpen rondom sociale vraagstukken zoals bijvoorbeeld dakloosheid en taboeonderwerpen als seksualiteit. Hier gaat het over participatie’’, legt Manon Barendse uit. ,,Het zit nog in de ideeënfase’’, benadrukt ze. ,,Er is nog niets besloten. We zijn hier om het sentiment van de Veldhovenaren op te halen.’’

De gaatjes in de etalage nodigen uit om te gluren. Edwin van der Linden woont vlakbij het winkelcentrum. De rolstoeler ontdekt via het onderste gaatje zijn huis op een van de schetsen. Hij is speciaal voor de Verkenningsexpo naar de Citypassage gekomen.

Quote Over de bestrating is niet nagedacht. Mijn voorwiel­tjes lopen vast tussen de kinderkop­jes Edwin van der Linden

Als rolstoeler wil hij zijn mening wel geven. Het Meiveld vindt hij een mooi plein maar er zou wat meer horeca moeten zitten. Over de bestrating van het plein is hij niet te spreken. ,,Daarover is niet nagedacht. Mijn voorwieltjes lopen vast tussen de kinderkopjes. Voor mensen met een rolstoel of rollator is dat niet handig.’’

Action wordt gemist

Tijdens de opbouw van de expo eerder deze week ving Barendse al het nodige op van passanten. Zo hoorde ze vaak dat mensen hier alleen voor de boodschappen komen, graag wat meer horeca zien en een Action missen. ,,Mensen komen hier niet om er te verblijven. Het is zonde dat dit gebied alleen winkelgebied is. Je zou er zoveel meer kunnen doen dan wat er op dit moment is. Het bruist niet genoeg.’’

Het echtpaar Van der Velden woont in Wintelre, maar bezoekt vrijwel elke week het Citycentrum. Bij mooi weer komt het paar ze met de fiets. ,,De bewaakte fietsenstalling die voorheen op het plein bij The Post zat, missen we wel. Ook missen we enkele zaken die er voorheen zaten zoals een schoenen- en kledingzaak.’’ Ondanks dat er wat leegstand is, vinden ze het wel een gezellig centrum. ,,Er zijn een paar adresjes waar je lekker kunt zitten om wat te eten en drinken.’’

Centrum voor alle Veldhovenaren

Wethouder Vivianne van Wieren heeft inmiddels ook een aantal bezoekers gesproken. ,,De mensen die ik sprak weten heel goed wat er beter moet: meer groen op het Meiveld. Maar ze hebben meer ideeën. Ik ben heel benieuwd naar alle inbreng en creativiteit. Het Citycentrum is immers het centrum voor alle Veldhovenaren. Dus schroom niet en kom langs in de Citypassage.’’

De Verkenningsexpo is nog te bezoeken tot 26 november. Zaterdag 20 november is de expo bemand van 10.00 tot 14.00 uur en ook op maandag 22 november van 12.00 tot 14.00 uur en woensdag 24 november van 12.00 tot 17.00 uur. Reacties kunnen alle dagen achtergelaten worden in de brievenbus bij het infopunt. Vragen en kaartjes hangen bij de etalages.