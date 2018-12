Meezingen tijdens Severinus Songfestival op de ijsbaan in Veldhoven

VELDHOVEN - ‘Ik krijg die lach niet van mijn gezicht, al zou je dat willen.’ Ongetwijfeld een van de grootste meezingers van de afgelopen tijd. Zaterdagmiddag in de ice bar van Écht Veldhovenz ON ICE was dit niet anders tijdens het Simac Severinus Songfestival.

Voor de zesde keer was het winterfestijn op de Plaatse het toneel voor de zangwedstrijd van de Veldhovense zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Tien acts, plus verrassingsoptreden, kwamen voorbij met een uiteenlopend repertoire. Hoewel Nick en Simon - samen met Guus Meeuwis - dubbel geprogrammeerd stond, betrof het in de tent naast de ijsbaan meer dan alleen Hollandse meezingers. Sterker nog, tussen de deelnemers bleken er heuse Eurovisie-liefhebbers tussen te zitten die de beste acts uit de recente geschiedenis van het Songfestival ten gehore brachten.

,,Ik ken alle deelnemers uit mijn hoofd. Uit alle landen. Ik ken ook alle vlaggen”, zegt Pascal Haring (30). Samen met Sharon van Haarlem deed hij het nummer Tell me why van Monica Anghel en Marcel Pavel. ,,Die deden in 2002 mee en komen uit Roemenië. Daarom had ik ook een Roemeense vlag bij op het podium.” Oog voor detail had ook Anne Harmeling (31). Met groene bretels, rode strik en valse bril deed zij de Tsjech Mikola Josef na met het nummer Lie to me. Van het Songfestival van dit jaar. ,,Ik heb ook een kuif zoals Mikola,” wijst ze trots naar haar speciale haardracht.

Ze vond haar optreden goed gaan. ,,Net zo goed als vorig jaar. Toen deed ik Vader Abraham. Dat was speciaal voor iemand die overleden was. Die vond het Kleine café aan de haven een mooi lied. Daarmee raakte ik wel een gevoelige snaar,” aldus de welbewuste bewoonster van Severinus. Ze vertelt erbij dat ze toen zelfs met baard op het podium stond. Dat Haring een act doet van een ander geslacht, zou hij niet snel doen. ,,Ik zing graag een nummer dat hoog is geëindigd, maar kijk wel of het van een man of een vrouw is. Een man nadoen is wat makkelijker voor mij.” Haring won zelf het Songfestival in 2013 en 2016. Sinds oktober is hij aan het oefenen. Toch denkt hij dat dit keer iemand anders gaat winnen. Dat kon zo maar Harmeling zijn na een lovend juryrapport. ,,Ze vonden het goed,” zegt ze trots.

Eerste prijs