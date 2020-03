Meldpunt Nu'91 voor tekort beschermde middelen

Nu'91-bestuurder Michel van Erp uit Veldhoven maakt zich grote zorgen over de veiligheid van verplegend personeel die in hun dagelijks werk kampen met de tekorten aan beschermende middelen. ,,We krijgen tientallen telefoontjes per dag, de mensen maken zich daar echt zorgen over.”

De bond heeft nu een centraal meldpunt ingesteld om een goed beeld te krijgen van de landelijke situatie. ,,We hopen dat donderdagochtend bekend te hebben, zodat we dat mee kunnen nemen naar het overleg dat we dan hebben met het ministerie van Volksgezondheid", zegt Van Erp. ,,Het moet op orde zijn, mensen moeten hun werk op een veilige manier kunnen doen. Zij moeten zich kunnen richten op de verzorging van corona-patiënten en dat is al zwaar genoeg.”

Alle sectoren

De tekorten spelen in alle sectoren in meer of mindere mate, stelt Van Erp. ,,Het is in de thuiszorg een heel groot probleem, maar ook in de gehandicaptenzorg, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Verpleeghuizen geven al aan dat er nu al een tekort is aan materialen. Komt er echt een uitbraak van corona onder bewoners, dan hebben ze nooit genoeg materialen. In ziekenhuizen zie je dat ze op een andere, zuinigere manier met beschermingsmiddelen omgaan of dat protocollen worden aangepast.”