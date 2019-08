Meningen verdeeld over entree tijdens Zeelst kermis

VELDHOVEN - Voor het eerst moesten alle horecagelegenheden in Zeelst een evenementenvergunning aanvragen voor de kermis. De gemeente wil in 2020 naar één vergunning voor de gehele kermis.

,,De sfeer was gezellig en de bezoekers waren super tevreden", jubelt Robert van Wieren over de start van Zeelst kermis op vrijdag. De eigenaar van café Manhattan in de Kruisstraat heeft samen met de Wheely Bar tijdens vijf dagen het 'Nooit meer naar Huisplein'. Uitgaanspubliek kan er voor het eerst op een omheind terrein tegen een entreeprijs kermis vieren. Waarom kozen twee van de negen horecagelegenheden voor een afgesloten feestterrein? Van Wieren: ,,Vorig jaar was het tijdens de kermis extreem druk door het mooie weer. Burgemeester Delhez wil dat we crowdmanagement toepassen. Daarbij wordt de mensenmassa op zodanige wijze gestuurd dat de openbare orde niet in het geding komt. Dit bereiken we door een maximaal aantal bezoekers op het terrein toe te laten."

Volgens advies van een crowdmanagementbureau mogen er 2,5 tot 3 bezoekers per vierkante meter zijn. Dit betekent maximaal 4.200 bezoekers voor het omheinde gebied. Van de 4.200 kaarten zijn er in de voorverkoop 2.000 verkocht à € 15,-. ,,Daarvoor heeft de bezoeker onbeperkt toegang tot het 'Nooit meer naar Huisplein'. De mensen krijgen er een mooie show voor. De rest van de kaarten zijn één dag geldig."

Twintiger Danny Claessens heeft het zaterdagavond naar zijn zin op het plein. ,,De sfeer is hier goed en er zijn veel jongeren tussen 20 en 30 jaar." Trouwe kermisbezoeker Danique (22) uit Aalst legt uit waarom ze het plein links laat liggen. ,,Die stomme kaartjes. Of allemaal of niemand entree vragen."

Het geluidsniveau is voor deze editie teruggebracht naar 92,5 db(A). Eén uur voor sluitingstijd moet het geluidsniveau geleidelijk worden teruggebracht naar 90,5 db(A). ,,Dit is een zeer acceptabel geluidsniveau om een heel gezellig feestje te creëren", vindt Van Wieren. Medewerkers van de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant komen elke avond meten, weet Antoine van Velthoven. De uitbater van café 't Stuupke meet zelf ook. ,,We controleren het geluidsniveau regelmatig met een eigen meter."