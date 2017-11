Merck opent fabriek voor toverglas van 15 miljoen in Veldhoven

Dat zei althans bestuurder Kai Beckmann van Merck bij de opening van de fabriek. „We hebben 15 miljoen euro geïnvesteerd en dat laat zien hoe groot ons vertrouwen is in dit gloednieuwe product. We hebben ons hoofdkantoor in Darmstadt met een proefserie van het materiaal uitgerust en het is prachtig en superhandig. Het kan een enorme impuls geven aan de creativiteit van architecten voor zowel nieuwbouw als renovatie, maar ook voor veel andere doeleinden.” In de fabriek van circa 12000 vierkante meter werken per direct 32 mensen en dat aantal zal uitbreiden naar 50.

Een reden waarom Merck de fabriek in Veldhoven kwam is dat het procedé in de regio is ontwikkeld. Peer+ ontstond in 2008 op het terrein van de TU/e en in een gebouw nabij de luchthaven, het vroegere OTB, werd een proef productielijn gebouwd. Casper van Oosten was een van de initiatiefnemers en hij mag nu de fabriek in Veldhoven gaan leiden. „Merck is een groot bedrijf en wij zijn een beetje eigenwijs, dus soms was het nuttig dat de afstand groot was. Met het resultaat ben ik in ieder geval heel optimistisch blij. We gaan hier twee soorten schakelbaar glas maken: voor zonwering en voor privacy. Binnen enkele seconden schakelt het glas van volledig transparant naar helemaal wit of donker als een zonnebril, en terug. Dat laatste zou nuttig zijn geweest voor de Blob in Eindhoven. Daat is een deel wit gemaakt om te voorkomen dat het als een broeikas werkt. Met ons glas zou je het transparant kunnen houden, als de zon hinderlijk schijnt, schakel je de filter in.”