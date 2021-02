Met KFC en Domino's in aantocht raakt Girt Pijpers zijn huis aan de straatstenen niet kwijt: ‘Kijkers schrikken van het bouwplan’

Zoveel verdiende de top van ASML in 2020

10 februari VELDHOVEN - De vergoeding voor het bestuur van ASML was in 2020 iets hoger dan een jaar eerder. In totaal kan het hele bestuur op termijn 21,8 miljoen euro bijschrijven. ASML-baas Peter Wennink en technisch topman Martin van den Brink nemen daarvan samen ruim 9 miljoen euro voor hun rekening.