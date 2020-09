Met lage snelheid sparen voor Veldhovens plein

VELDHOVEN - Aan de Berg is maandag een snelheidsmeterspaar- pot in gebruik genomen. Automobilisten die zich aan de maximumsnelheid houden, sparen mee voor een plein in de wijk.

Eric Bovelander woont sinds 1998 aan de Berg. Al jaren ziet hij de verkeersintensiteit toenemen. ,,Het lijkt erop dat er ook steeds harder wordt gereden.” De Veldhovenaar werkt mee aan de actie door stroom te leveren voor de snelheidsmeterspaarpot. De snelheidsmeter, die tot en met 2 oktober blijft staan, is geplaatst in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, Wijkplatform Heikant-De Kelen en Veldhoven Samen Verkeersveilig.

Het apparaat is eigendom van de provincie. In het kader van de campagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden, toert de meter door Noord-Brabant. ,,In mei 2018 zijn we in Helmond gestart. Sindsdien heeft het apparaat op zo’n 25 locaties in de provincie gedaan. Steeds voor een periode van drie weken. Tot het einde van dit jaar zitten we vol”, zegt Mariëtte Meulenbroek die namens de provincie aanwezig is.

Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. ,,We hebben hier snelheidsmetingen gedaan. Daaruit blijkt dat er te hard wordt gereden. We hoorden positieve berichten over de snelheidsmeterspaarpot. Daarom hebben we een aanvraag gedaan voor deze locatie”, vertelt Paul Konings van de gemeente.

Namens de gemeente steekt wethouder Ad van den Oever maandagmiddag de stekker in het stopcontact. ,,Op het gebied van verkeer hangt alles af van gedrag. We hopen dat met deze meter op een positieve manier te beïnvloeden. Verleiden in plaats van dwingen. En we houden er nog een leuk centje aan over.” Dan is het wachten op de eerste automobilist. Als die met lage snelheid de meter passeert, verschijnt er een groene duim en worden de eerste centen geteld. Paul van Keulen van Veldhoven Samen Verkeersveilig ziet het met tevredenheid aan. ,,Zo geven we op buurtniveau de verkeersveiligheid een impuls.” Wie te hard rijdt, ziet de snelheid en een rode duim.

Yvonne van de Ven van wijkplatform Heikant-de Kelen is ook blij. ,,De opbrengst van de actie wordt besteed aan onderhoud van een verhard speelpleintje aan de Reuzenberg. Dat is hard nodig. Van een medewerker van de gemeente hoorde ik dat daar geen geld voor is.”