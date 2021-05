Met stickerboek de geschiedenis Veldhoven leren

Het boek ‘Groeten uit 100-jarig Veldhoven 1921-2021’ ziet het licht in het kader van het 100-jarig bestaan van de gemeente Veldhoven. Samensteller Jacq. Bijnen heeft het ingedeeld in zo’n veertig thema’s. Beginnend bij de grafheuvels en opgegraven huisplattegronden en eindigend bij herkenbare gebouwen in bedrijvig Veldhoven anno nu. Daartussen komen onder meer de industrieën van weleer, de burgemeesters, monumenten, oorlogsgedenktekens, sport en carnaval aan bod.

,,Het pakket bestaat uit een (werk)boek van 72 pagina’s en een stickerschrift. Daarmee is het eigentijds, want kinderen plakken graag stickers”, denkt Bijnen. Dankzij financiële bijdragen van sponsors en de Vrienden van SHEV wordt het boek gratis verspreid in een oplage van 450.

Het is de bedoeling dat alle leerlingen van de groepen 7 en 7-8 van de Veldhovense basisscholen een exemplaar krijgen.

Geschikt voor 10-jarigen

De presentatie van het eerste exemplaar vond plaats op De Heiacker vanwege de betrokkenheid van leerkracht Peter van de Wiel. Hij geeft les aan leerlingen van groep 7. ,,Toen het boek klaar was, heeft hij gekeken of het geschikt is voor kinderen in de leeftijd van 10 en 11 jaar. Zij zijn zich al meer bewust van hun leefomgeving. Ook vanuit Veldvest wordt het initiatief ondersteund”, vertelt directeur Judith Aust.

Deze woensdag verzamelen de leerlingen van groep 7 om 11.45 uur op de speelplaats. Leerkracht Van de Wiel zit thuis in quarantaine, maar is via Microsoft Teams toch bij de presentatie aanwezig.

Vanaf het scherm van een laptop spreekt hij zijn leerlingen toe. Zo vertelt hij dat het boek is gemaakt voor de kinderen. Ze mogen het nog niet mee naar huis nemen, want ze gaan er in de klas mee aan de slag. Niet alleen de gemeente Veldhoven is jarig, woensdag vierde ook Anne Roubroeks (11) haar verjaardag. Daarom kreeg zij het eerste exemplaar van het boek uitgereikt van samensteller Bijnen. De leerling van groep 7 had er die morgen al even stiekem in mogen kijken. ,,Het is een heel mooi boek”, verklapt ze al aan haar klasgenoten.

De Heiacker gaat het boek dan ook zeker gebruiken. ,,Peter van de Wiel houdt enorm van geschiedenis, dus dat gaat helemaal goedkomen”, weet leerkracht Birgit Grijseels die haar collega vervangt.

Voor volgende generaties

In het boek moeten nog 128 stickers worden geplakt. Samensteller Bijnen: ,,Zo komen de kinderen al doende in aanraking met de verschillende onderwerpen. Als het boek volgeplakt is, kunnen ze de geschiedenis van Veldhoven bekijken.” Bijnen hoopt dat de jeugd de geschiedenis met behulp van het boek doorgeeft aan volgende generaties.