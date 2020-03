‘Mijn hart ligt bij de beestjes’: voorzitter Hendrikx stopt bij IVN

Het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) is opgericht in 1960, maar doet er nog steeds toe, volgens Etje Hendrikx. ,,Het IVN is nog steeds actueel, ook omdat we duurzaamheid in het pakket hebben. Er zijn nog steeds kinderen op de basisschool die nog nooit in een bos zijn geweest, niet weten waar ons voedsel vandaan komt en bijvoorbeeld het belang van een bij of een hommel niet kennen. Er is nog heel veel werk voor het IVN.”

In 1981 is de afdeling Veldhoven-Vessem opgericht. De afdeling Eindhoven kwam er in 2013 bij. ,,Onze afdeling heeft nu zo’n driehonderd leden waarvan er negentig actief zijn. Activiteiten worden voornamelijk ontplooid vanuit de twintig werkgroepen die we hebben.”

Hendrikx is opgeleid als landbouwkundig ingenieur aan de Wageningen Universiteit met als hoofdvak insectenleer. ,,Mijn hart ligt bij de beestjes.” Na een cursus van een jaar bij het IVN wordt ze in 1993 schoolgids voor basisschool De Heiacker. Het lidmaatschap van het IVN volgt snel. Veertien jaar zit ze in het bestuur, waarvan de laatste tien jaar als voorzitter. ,,We huurden het verenigingsgebouw van de gemeente. In mijn bestuursperiode is het ons gelukt het pand aan het Ariëspad in eigendom te verkrijgen.”

Liever dan vergaderen gaat ze met de jeugd op pad. Bij haar start als schoolgids werd ze ook meteen begeleider van het Jeugd IVN. Ze begon met vier groepen van twaalf kinderen. Nu is er nog maar één groep die tweewekelijks op zaterdag bij elkaar komt. ,,Er is zo veel aanbod voor kinderen tegenwoordig. Maar het is een feestje om met die kinderen naar buiten te gaan. Ze vinden het leuk en steken er veel van op. Maar ook wij steken veel van de jeugd op. Ze zien heel veel, ze kijken echt.”

Tentoonstellingen

Sinds 1999 is ze coördinator van de tentoonstellingswerkgroep. Door enkele leden zijn zes permanente tentoonstellingen gemaakt die in het gebouw rouleren. ,,Die zijn geschikt voor de groepen 5 tot en met 8. Als een school hier jaarlijks komt, ziet een kind vier verschillende tentoonstellingen. Steeds meer scholen uit Eindhoven maken hiervan gebruik.”

De tentoonstelling over klimaatverandering komt elke vier jaar terug vanwege de actualiteitswaarde. Elk kind maakt dan zijn of haar eigen ecologische voetafdruk.