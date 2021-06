MMC is vijf geslaagden Neonatale Intensive Care Unit rijker: ‘We zijn trots op deze aanwinsten’

Vijf verpleegsters zetten grote ogen op boven hun mondkapje als ze de Ronald McDonald Huiskamer in het MMC binnenlopen. Tot hun verbazing zien ze dat hun familieleden aanwezig zijn. ,,We wilden dit niet zomaar voorbij laten gaan. Met de werkbegeleiders en praktijkbegeleiders hebben we bedacht om als verrassing de familieleden uit te nodigen”, zegt praktijkbegeleider Simone Bucks. ,,Alle studenten hebben een verbeterproject gedaan. Dat presenteren ze vandaag aan hun familie. Daarna tekenen ze hun diploma.”

Abnormale omstandgiheden

De omstandigheden waaronder de vijf de opleiding moesten volbrengen, waren abnormaal. Het is de eerste groep die volledig tijdens de Covid-periode de opleiding heeft genoten. ,,Ze hebben veel meer lessen op afstand gehad. Vooral in dit vak is dat lastig”, weet Kristel Geenen, IC Neonatologie verpleegkundige. ,,Ze moesten veel dieper de literatuur induiken om onderzoek te doen. Het ‘leren aan het bed’ is de normale gang van zaken. Door de Covid-beperkingen verliep dit op een geheel andere wijze. Door minder contactmomenten tijdens de opleiding was dit een groot gemis.”

Quote Ze hebben het zo goed gedaan. Er is een groot tekort aan deze verpleeg­kun­di­gen Kristel Geenen

Ook het oefenen met de simulatiepop was anders dan anders. Normaal worden met een grote groep tal van scenario’s met een simulatiepop geoefend. ,,Dat zijn kostbare leermomenten die nu minder geoefend zijn. Op het eind van de opleiding was hierin gelukkig nog één lange opleidingsdag van 8.00 tot 18.00 uur mogelijk. Daarin zijn de hele dag scenario’s geoefend. Dat was een pittige dag. De rest is in de praktijk gebeurd”, legt Geenen uit. Ze is in haar nopjes met het vijftal. ,,Ze hebben het zo goed gedaan. Er is een groot tekort aan deze verpleegkundigen. We zijn trots op deze vijf aanwinsten.”

Verbeterproject reflux en houding

Ankie Coolen is een van de vijf. De Waalrese startte begin 2019 op de Medium Care Neonatologie van het MMC. Nu ze haar diploma heeft, wordt de Neonatale Intensive Care Unit haar werkplek. Haar verbeterproject gaat over reflux en houding. Reflux komt vaak voor bij pasgeboren baby’s. Dat kan gepaard gaan met het opgeven van mondjes voeding of spugen.

De behandeling van preventie van reflux bestaat uit vijf stappen. De eerst is de houding van de baby. ,,Het probleem is dat verpleegkundigen daarbij handelen uit gevoel. Uit een door mij gehouden enquête blijkt dat ze buikligging en zijligging rechts het liefst toepassen. Uit de literatuur blijkt dat tijdens het eerste uur nadat de voeding is ingelopen, de linkerzijligging het meest effectief is. Na een uur is buikligging het meest effectief. Mijn aanbeveling is dat verpleegkundigen vaker de linkerzijligging overwegen.”