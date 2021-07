MMC Veldhoven is blij met lichtkunstwerk voor zorgmedewerkers: ,,Symboliseert verbondenheid in coronatijd”

Metaalsta­kers voeren druk op: weer actie voor 48 uur in Eindhoven en omstreken en andere regio's in het land

29 juni EINDHOVEN - Na meer dan vijf maanden staken voor een nieuwe metaal-cao voeren de vakbonden de druk op. In de regio Eindhoven wordt vrijdag 2 juli en maandag 5 juli weer het werk neergelegd. Voor het eerst is de staking onderdeel van een grootschalige actie in meer regio's.