MMC Veldhoven: uitleg aan ziekenhuisbed in zeven talen

VELDHOVEN - De vrouw die in het ziekenhuis ligt heeft duidelijk pijn, maar hoe erg is het? Ze spreekt geen Nederlands en kan daar dus niets over zeggen. Een verpleegkundige in deze situatie is dan overgeleverd aan handen en voeten-taal. Dat kan beter, vond Michelle van Gerven (22) uit Valkenswaard.