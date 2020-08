Mogelijk drugslab bij verhuurd huis van Veldhovense parochie

Update + Video Uithuiszet­ting leidt naar mogelijk drugslab in Veldhoven, woning gesloten

7:21 VELDHOVEN - In een schuurtje achter een woning aan de Kleinedreef in Veldhoven heeft de politie donderdagmiddag een tabletteermachine en diverse jerrycans met mogelijk resten van chemicaliën gevonden. De woning is gesloten. Er zitten stickers ‘Drugspand Gesloten’ op de woning.