Molenaarszoon stond op het podium met het meel nog in zijn haren

Na 112 jaar geen vierde generatie Schellen Slaapcom­fort meer: ‘Ik ga mijn naam niet te grabbel gooien’

EINDHOVEN - Harrie Schellen van Schellen Slaapcomfort lijkt er een beetje in te berusten, maar dat is schijn. Logisch, want het is niet niks als je familiebedrijf na 112 jaar moet sluiten, omdat er geen opvolger is. ,,Ik ben de derde generatie van het familiebedrijf, maar een vierde komt er niet. Ik heb alles geprobeerd. Het is zoals het is.”

15:01