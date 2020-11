Muziekschool Art4U kan in Veldhoven grotere foyer krijgen, maar moet die wel zelf betalen

VELDHOVEN - Muziekschool Art4u krijgt groen licht voor de verbouwing van de foyer in Veldhoven, maar moet dat financieel nog wel geregeld zien te krijgen. ,,In feite is het een sigaar uit eigen doos.”

Het is al jaren een vurige wens van de muziekschool aan de Bossebaan: een ruimere foyer. ,,We hebben een hele mooie zaal, die qua formaat mooi tussen de kleine en de grote zaal van De Schalm in zit", vertelt Jack Gooyaers, directeur van Art4U.

,,Maar waar we in de praktijk tegen aan lopen, is dat orkesten vaak familieconcerten willen organiseren, maar daarvoor niet bij ons aankloppen.”

Nek aan nek

In de zaal van Art4U is plek voor zo'n 120 bezoekers. ,,Voor zo'n kleinschalig concert past dat prima, maar het probleem zit 'm in de foyer. Die is dan te klein. Als mensen dan in de pauze een biertje willen drinken, staan ze nek aan nek en moeten ze een halfuur op een biertje wachten. Dat werkt niet.”

,,Met een grotere foyer hebben we meer mogelijkheden, het maakt het aantrekkelijker om onze zaal voor andere dingen dan alleen repetities te gebruiken.”

De gemeente Veldhoven, een van de drie gemeenten waar Art4U actief is, heeft in haar jongste begroting een bedrag van 650.000 euro gereserveerd om de foyer te verbouwen.

De gemeente heeft daarbij wel als voorwaarde gesteld dat de muziekschool zelf de hogere huurlasten voor haar rekening neemt. De kosten van de verbouwing worden dus één op één aan de muziekschool doorberekend, zonder extra subsidie.

Sigaar uit eigen doos

,,In feite een sigaar uit eigen doos dus", concludeert ook Gooyaers. ,,Begrijp me niet verkeerd, we zijn blij dat de gemeente deze stap nu wil zetten, maar natuurlijk hadden we wel liever gezien dat niet álle kosten op ons bordje komen. Al snap ik het natuurlijk wel, gezien de huidige financiële situatie.”

Nu de gemeente groen licht heeft gegeven, gaat de muziekschool onderzoeken of ze de verbouwing met externe financiering kan uitvoeren.

,,Er is wat dat betreft nog geen waterdicht plan, het is niet zo dat we nu al een aannemer besteld hebben. Ik hoop dat we het rond krijgen, met dit besluit van de gemeente is in elk geval de eerste stap gezet.”