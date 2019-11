Na de erwtensoep wordt ’t veld strak geploegd tijdens Ploegwedstrijd Zeelst

Om 11.30 uur start Jarno Schoonen zijn tractor met daarachter een moderne driescharige wentelploeg. ,,Dan kom ik hier aan met mijn oud ijzer’’, zegt Hendrik Kelders met een lach. De Oerlenaar is gevraagd om een keer mee te doen aan de ploegwedstrijd. Zijn ploeg tikte hij bij een boer in Vessem als oud ijzer op de kop. ,,Vroeger werd deze ploeg door twee paarden getrokken. Hij is zeker vijftig jaar oud, er zitten nog vierkante bouten op’’, laat Kelders zien.

De twee pk zijn nu vervangen door een International tractor uit 1980 met 67 pk. Bij de loting krijgt hij veldnummer dertien toegewezen. Even later trekt hij zijn openingsvoor. Die wordt vervolgens door de jury beoordeeld. ,,We letten op de rechtheid van de openingsvoor. Verder beoordelen we onder meer de aanstorting en daarna de gelijkmatigheid van de eerste acht sneden’’, legt Hugo Verhoeven uit. Er wordt geploegd volgens de regels van World Ploughing Organisation. ,,Dat betekent onder meer dat de deelnemers drie uur de tijd krijgen voor hun perceel, waarvan twintig minuten voor de openingsvoor’’, legt medejurylid Ad Buijs uit.

Veehouders

Jos van der Sanden is een van de twee veehouders die Veldhoven nog telt. Hij neemt al ruim dertig jaar deel aan de wedstrijd. ,,Ik vind het leuk om mee te doen. De uitdaging is om een mooi veldje neer te leggen, maar vandaag is het een gevecht om alles bij elkaar te houden.’’

Frans Das is ook een ervaren deelnemer aan ploegwedstrijden. Hij is blij met de deelname van Kelders. ,,Naar gelang zijn materiaal heeft hij het er goed vanaf gebracht’’, complimenteert hij de debutant. Als ze elk een paar koppen erwtensoep naar binnen hebben gelepeld, starten ze de machines weer om de rest van hun perceel om te ploegen. Als het begint te miezeren, zit Kelders droog onder een kap. Das wil geen kap op zijn tractor. ,,Dan kan ik niet ploegen. Ik wil makkelijk op en af de tractor kunnen, want ik moet er vaak vanaf om te meten en de ploeg af te stellen.’’ Regelmatig wipt hij dan ook van zijn rode Massey Ferguson om aan hendels te draaien of het restant van zijn perceel op te meten.