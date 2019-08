Na één jaar padel in Veldhoven al naar het WK in Spanje

Kitten zit in Veldhoven vast in motorkap van rijdende auto, bestuurder hoorde het beestje miauwen

13:10 VELDHOVEN - Een zwarte kitten beleefde donderdag angstige momenten tijdens een ritje in de omgeving van Veldhoven. Het beestje was vast komen te zitten in de motorkap van een auto en moest bevrijd worden met behulp van een heftruck.