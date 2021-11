Na online repeteren staat Marvilde toneel weer op podium in De Schalm in Veldhoven

VELDHOVEN - Twee weken voor de uitvoering van de Gelaarsde Poes (Ro Theater) van Marvilde toneel ging vorig jaar de lockdown in. Nu staat de Veldhovense cast dan eindelijk op de planken. Repeteren ging nu een deel van de tijd online. De voorstelling, een parodie op het bekende sprookje is de laatste voorstelling van regisseuse Jeannet Harpe.

Mario Gubbels speelt al 18 jaar bij de toneelvereniging en heeft nu de rol van James Blond. ,,Een jonge blonde antiheld die de prinses moet beschermen. Ik vind mezelf wel heel goed en stoer, maar dat blijkt in de praktijk toch een beetje anders. Met een knipoog hebben we geprobeerd de stereotypen te doorbreken. Dat past bij de tendens die je ook ziet in de nieuwe James Bondfilm.” Daarnaast speelt Gubbels ook een kleinere rol als schildwacht.

Molenaarszoon

Olaf Liebregts (al bijna 30 actief bij Marvilde) speelt Jaap, een molenaarszoon die een kat erft en waarmee hij avonturen beleefd. Een verliefdheid zet de relatie tussen Jaap en de kat op het spel. ,,Een kleine rol die ik er nog bij doe is die van de kat Mi Tong die optreedt in een nachtclub. Er is wel wat verleiding tussen mij en de gelaarsde kat. Het is wel schakelen tussen de rollen maar Jeannet zegt altijd: ‘Je moet weten wie je bent en wat je komt doen’. Als je die beleving goed te pakken hebt, gaat het bijna vanzelf.”

In de voorstelling spelen zeven kinderen mee. Liebregts: ,,Het is heel knap geschreven met een echte dubbel bodem en humor, maar voor kinderen toch een spektakelstuk om te zien met alle wisselingen in decor en kleding.” Gubbels: ,,Voor kinderen vanaf een jaar of negen kan het ook leuk zijn. Zij zullen het als een gewoon sprookje beleven en zien de dubbele bodem misschien nog niet altijd.”

Voorsprong

Liebregts: ,,Online repeteren is niet het meest ideaal, maar het gaf ons een voorsprong toen we echt fysiek konden gaan repeteren omdat de teksten er al inzaten.” Gubbels: ,,De meesten van de cast kennen elkaar al jaren en Jeannet weet heel goed welke rol het beste bij iemand past en dat maakt dat mensen snel in hun rol zitten. We houden ons goed aan de regels. We hebben zelfs een oplossing gevonden voor de kusscene.”

Liebregts: ,,Jeannet heeft oog voor detail en bemoeit zich – terecht – overal mee. Gubbels: ,,We moesten daar wel aan wennen in het begin, maar we zagen ook dat we er beter van werden. Ze heeft meer uit de spelers gehaald, zonder iets tekort te willen doen aan de mensen die hiervoor regisseur waren. Ze stelt hoge eisen, ook aan zichzelf en blijft zoeken naar hoe het nog beter kan.”

Harpe: ,,Ik neem met pijn in het hart afscheid, maar na elf jaar is het tijd voor nieuw bloed. Wat ik het meest ga missen is de groep. Het is een echt hecht team met mensen die niet alleen op zichzelf gericht zijn. Er zijn een paar spelers met echt veel talent en die helpen de andere spelers mee om op een hoger niveau te komen.”

De Gelaarsde Poes is vrijdag 5 en zaterdag 6 november om 20.15 te zien in Theater de Schalm. Kaarten á 13,50 zijn verkrijgbaar via www.deschalm.com.