Na Rabo in Oerle sluit ook ING-kantoor in Veldhoven

Na het sluiten van de Rabobank in Oerle, heeft ING nu ook bekendgemaakt hun kantoor te sluiten in Veldhoven. Steeds meer klanten van ING regelen hun bankzaken via hun smartphone. Was het percentage volledig mobiele klanten in 2016 nog maar 12 procent, vorig jaar steeg dat door tot 37 procent. De bank bekijkt continu welk soort dienstverlening op welke locatie wordt ingezet. Onder meer bezoekersaantallen en klantbehoeften spelen hierbij een rol. Daarnaast vraagt de steeds sneller veranderende en digitale wereld om een andere invulling van het kantorennetwerk.

De essentie is dat klanten steeds meer zelf digitaal kunnen en willen regelen, en daarvoor niet naar een kantoor of een servicepunt hoeven te komen. Daar waar de klant juist wél de behoefte heeft aan advies en/of begeleiding (bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen met grote financiële gevolgen, maar soms ook bij minder complexe vraagstukken) blijft er de mogelijkheid van persoonlijk contact via een ander ING-kantoor, ING-servicepunt en telefoon- of beeldgesprek. In deze klantcontacten staat het helpen van de klant in zijn eigen digitale omgeving centraal.

Eva Hersbach is woordvoerder van ING. ,,Vanaf 2 maart zijn onze klanten welkom in het ING Digitale Servicepunt (DSP) in de Bruna aan Pleintjes. Servicepunten maken onderdeel uit van onze kantoren-formule. Deze bestaat uit eigen kantoren en servicepunten bij winkels als Bruna, Primera en The Read Shop. In een ING Digitaal Servicepunt richten we ons op persoonlijke hulp bij digitaal bankieren en helpen we onze klanten met online bankieren. Natuurlijk helpen we klanten ook met hun dagelijkse bankzaken als dat digitaal niet mogelijk is. De medewerkers van het DSP zijn niet in dienst bij ING, maar uiteraard zijn zij wel gecertificeerd voor onze dienstverlening.”

Geldmaat

In het Digitale Servicepunt komt binnen enkele maanden ook een Geldmaat waar ING-klanten (en ook klanten van andere banken) geld kunnen opnemen en storten. Tot die tijd kunnen zij voor geldopnamen terecht bij geldautomaten van ING in de Albert Heijn of geldautomaten van andere banken in de buurt. Voor persoonlijk financieel advies moeten klanten voortaan naar de ING-kantoren in Eindhoven in de Nieuwstraat en in Winkelcentrum Woensel, meldt Hersbach.