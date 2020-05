Na vertraging gaat nieuw instrument van ASML in VS alsnog naar klant

De overnamesom van 2,75 miljard euro wekte in 2016 verbazing bij ASML-volgers. Dat het Veldhovens bedrijf dat wilde betalen voor Hermes Microvision Inc. (HMI), een bedrijf met toen 700 werknemers en een omzet van net 180 miljoen euro. Maar de potentie van de technologie van HMI in combinatie met die van ASML was zo groot, dat ASML het er voor over had.