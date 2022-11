Na vertrek Korein heeft de Rank in Veldhoven weer bso

De Stier in Veldhoven gaat (weer) verder als muziekcafé Cobbus, met vader Bert en dochter Luka achter de tap

VELDHOVEN - Het was zeker geen vooropgezet plan om van café de Stier in Veldhoven weer het muziekcafé te maken dat het ooit was. Maar nu dat plan er toch is, gaan Bert van de Looij en zijn dochter Luka ervoor.

17 november