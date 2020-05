Naar de drive-in voor een bos rozen in Veldhoven

VELDHOVEN - Om de moederdagdrukte in coronatijd het hoofd te bieden, verkoopt Keijsers Rozen in Veldhoven fleurige boeketten vanuit een drive-in.

Conny Sanders sluit vrijdagmiddag in de Roskam aan in een rijtje van zes auto’s. De Veldhovense kent het fenomeen drive-in al van een bekende hamburgerketen. Maar vandaag staat ze niet in de rij voor een Big Tasty, maar voor een bos rozen voor haar moeder. ,,Ik kom hier maandelijks. Ze hebben goede rozen, ze zijn mooi en ze staan lang.”

Moederdag markeert de drukste periode van het jaar voor Erwin en Carolien Keijsers. De coronacrisis zit de rozenkwekerij nauwelijks in de weg. ,,In het begin van de crisis was er wat paniek over de export, maar wij produceren alleen voor de binnenlandse markt”, vertelt Erwin. Onder 10.000 vierkante meter glas aan de Roskam oogst het bedrijf het hele jaar door rozen. Zeven dagen per week worden die geknipt. Keijsers besefte al snel dat het dit jaar rond Moederdag anders dan anders zou zijn. ,,We zijn gaan nadenken op welke manier we kunnen verkopen zodat het voor iedereen veilig is. Zo ontstond het idee van een drive-in. Vanwege de ruimte hebben we gekozen voor de Roskam. Het product en de koeling hebben we hier bij de hand.”

Stay safe-vaas

Maandag zijn er vijf pagodetenten opgezet. Bij drie ervan kan de klant een keuze uit acht verschillende prijsklassen maken. Op deze manier kan het bedrijf steeds drie auto’s tegelijk helpen. De klant hoeft daarbij niet uit de auto te komen. Het bedrijf verkoopt ook speciale stay safe-vazen, waarmee de bloemen contactloos overhandigd kunnen worden.

Of het net zo druk wordt als andere jaren, durft Keijsers niet te zeggen. ,,Dat is afwachten. De vraag is of iedereen wel naar zijn moeder gaat, nu alles anders is.”

Quote Op speciale dagen zet ik een bos rode rozen op het graf waar mijn ouders samen liggen Silvia van Gompel Even later stopt Silvia van Gompel bij het verkooppunt. ,,Ik verwacht dat het zaterdag en zondag heel druk zal zijn, dus ik haal vandaag een bos rozen.” De Veldhovense gaat een mooie bos op het graf van haar ouders zetten. ,,Mijn moeder is in 2011 overleden. Mijn vader zette sindsdien jaarlijks rozen op haar graf. Altijd rode rozen. Nadat hij in 2017 kwam te overlijden, heb ik dat overgenomen. Op speciale dagen, zoals hun trouwdag en met Vaderdag en Moederdag zet ik een bos rode rozen op het graf waarin ze nu samen liggen.”

Tess en Britt Keijsers werken deze dagen mee in het bedrijf van hun ouders. ,,De mensen zijn enthousiast, ze vinden de drive-in leuk”, heeft Tess ervaren. Nadat de koper zijn keuze uit het aanbod heeft gemaakt, laat ze die betalen via een pinautomaat die aan een buis vastzit. Daarna legt ze de rozen op de achterbank van de auto.