NEMO zet volgende stap onder nieuwe directeur

Na een internationale carrière van ruim dertig jaar bij Philips, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor Healthcare in heel Azië, was hij toe aan een nieuwe stap. En bij Philips had hij genoten van het coachen van jong talent. Dus toen Hans Brons hem vroeg of hij interesse had hem op te volgen als directeur van de veelbelovende start-up Nemo Healthcare, was hij meteen enthousiast. „Omdat de privé-omstandigheden van Hans zijn veranderd, zag hij zich genoodzaakt zijn positie als directeur neer te leggen. Hij is zelf op zoek gegaan naar zijn opvolger", zegt Manuel.

Spin-off

„Hans heeft gekeken naar wat Nemo Healthcare in deze fase het meeste nodig heeft en dat is een directeur die vaker nieuwe producten in de markt heeft gezet. Hij heeft mij benaderd omdat we eerder met elkaar hebben gewerkt. Overigens blijft Hans twee dagen per week aan het bedrijf verbonden om de continuïteit van diverse activiteiten te waarborgen. Zo zal hij zich indien nodig inzetten om verdere investeringen binnen te halen."

Nemo Healthcare is een spin-off van de TU/e en het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Het bedrijf, dat in 2010 werd opgericht, is gevestigd in de MMC Incubator in Veldhoven en telt inmiddels 15 medewerkers. Sinds twee jaar brengt Nemo Healthcare PUREtrace op de markt. Dit weeën-registratiesysteem, dat is ontwikkeld voor zwangerschapsbewaking in het ziekenhuis, kan met een pleister met sensoren op de buik van de aanstaande moeder de weeënactiviteit voor en tijdens de bevalling meten. „Tijdens een wee trekt een groot aantal spiercellen in de baarmoederwand zich gecontroleerd samen. Die activiteit geeft een elektrische spanning op de huid van de buik van een zwangere vrouw en die kunnen wij meten", legt Manuel uit.

Elektrodenpleister

„Een elektrodenpleister signaleert geheel uitwendig de weeënactiviteit en stuurt de gegevens door naar een bewakingsmonitor." De toepassing van Nemo Healthcare biedt veel voordelen ten opzichte van de huidige zwangerschapsbewaking. „Met onze methode kun je eerder, al vanaf 25 weken, nauwkeuriger en eenvoudiger weeën registreren. Hij werkt ook prima bij vrouwen met een hoger BMI, daar waar de huidige techniek veel moeite hebben. De methode is comfortabel en voorkomt medische complicaties die kunnen optreden bij de inwendige methode van zwangerschapsbewaking."

Quote Tijdens een wee trekt een groot aantal spiercellen in de baarmoederwand zich gecontroleerd samen. Die activiteit geeft een elektrische spanning op de huid van de buik van een zwangere vrouw en die kunnen wij meten Michiel Manuel