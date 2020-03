Niemand had een hekel aan Tiny Senders

Gezeten in zijn rolstoel was hij de motorkenner bij uitstek. ,,Ons pap heeft altijd heel veel interesse in motoren gehad en dat was nog steeds zo”, vertelt zijn enige dochter Rianne. ,,Hij hing dan ook regelmatig half uit zijn stoel om mee te kunnen sleutelen. Ook toen hij allang niet meer hoefde te werken, was hij vaak bij Motoport te vinden. Daar zeiden ze altijd; het was aan ons pap te danken dat de klanten altijd vlaai meenamen als ze hun nieuwe motor kwamen ophalen.”