Niet goed krabben kost een flinke duit, ook in Veldhoven en Waalre: ‘Het is gewoon asociaal’

VELDHOVEN/WAALRE - Het is de afgelopen weken goed raak als het om de kou gaat. En dat betekent voor veel automobilisten krabben. Iedere ochtend en avond weer. Het is een rotklusje, maar je doet er verstandig aan het toch serieus te nemen. Daar werd afgelopen nacht een automobilist in de regio Veldhoven en Waalre aan herinnert.