Niets mis met proces Sondervick, vindt gemeente, maar aantal buurtbewoners denkt daar anders over

VELDHOVEN - Het proces met bewoners van de Sondervick rond de verkeersmaatregelen in die straat is ’open, transparant, integer en onafhankelijk verlopen’, stellen burgemeester en wethouders van Veldhoven. Een aantal buurtbewoners deelt die conclusie absoluut niet.

In een 151 pagina's tellend document komt het Veldhovense gemeentebestuur nog een keer terug op het traject dat met de buurt is doorlopen. Dat gebeurt op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad, die om opheldering had gevraagd na een raadsvergadering waarin buurtbewoner Ard Huisert forse aantijgingen richting wethouder Hans van de Looij (GBV) had geuit. Volgens Huisert zou de wethouder in een onderzoeksrapport over de verkeerssituatie op de Sondervick zaken bewust hebben ‘verdoezeld en gemanipuleerd'.

Dat is pertinent niet waar, benadrukken burgemeester en wethouders nu in een uitvoerige brief met bijlagen aan de gemeenteraad. De gemeente heeft bureau Goudappel gevraagd de verkeerseffecten in kaart te brengen van de bouw van uitbreidingsplan Kransackerdorp en heeft daarbij verschillende scenario's doorgerekend.

Maatregelen vergeleken

In dat proces werd van het bureau verwacht dat nieuwe maatregelen werden vergeleken met de eerder doorgerekende cijfers, schrijft het college aan de raad. ‘Het doel hierbij was om de verkeerseffecten op de omgeving beter in beeld te krijgen en hier onafhankelijk over te rapporteren.’

Om tot die rapportage te komen, is er volgens het gemeentebestuur intensief overlegd met enkele bewoners ‘en is hier open en transparant over gecommuniceerd'. ‘Het ingebrachte belang van de bewoners is vanaf het eerste gesprek serieus bekeken en behandeld', vervolgt het college.

’Dit heeft uiteindelijk ook geleid tot het doorvoeren van een knip in Zilverackers, ten zuiden van de Antwerpsebaan. Dat uiteindelijk niet voor de variant wordt gekozen die de betrokkenen voor ogen hadden, staat los van het zorgvuldig doorlopen proces.’

Modder gooien

In reactie op de brief aan de raad blijven buurtbewoners Ard Huisert en Rudi Dagevos erbij dat het rapport op verzoek van de gemeente gaandeweg de rit is aangepast. Volgens hen blijkt dat ook uit onder meer de ambtelijke mailwisselingen die ze via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben verkregen. ‘We kunnen doorgaan met modder naar elkaar te blijven gooien in de pers', schrijft Dagevos aan de gemeenteraad.

’We kunnen ook nog robbertjes door blijven vechten op verschillende podia. Of we kunnen eindelijk eens een keer écht in dialoog gaan.’ Een aantal buurtbewoners is samen met andere bewonersgroepen aan het bekijken hoe die ‘samenspraak’ wel zou kunnen werken. ‘De keuze is daarna aan u', besluit Dagevos zijn brief aan de raad.