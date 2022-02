Nieuw album voor Veldhovense rockband Mr. Moto: ‘We hopen op die kans om ons te bewijzen’

VELDHOVEN - Net als zoveel bands droomt de Veldhovense rockband Mr. Moto van een optreden op Lowlands, of ook goed - in Amerika. Ondanks het annuleren van vrijwel alle optredens - en dus ook grote festivals-, zijn ze keihard blijven knokken om die droom waar te maken. Inmiddels is hun derde album Hard Candy klaar en hopen ze nu hun nummers live ten gehore te brengen.

Freek van Hout: ,,Met ons tweede album Good Times hadden we wel zoiets van ‘nou gaat het gebeuren’.” Gitarist Tom van de Ven: ,,Toen zaten we ook echt in een goede flow.” Die flow wist de band vast te houden door te blijven repeteren. Bassist Ruud Scheepers: ,,En door heel soms op vrijdagavond te zeggen, kom even hier een biertje drinken... Dan heb je toch een beetje publiek.” De boekingen komen nu langzaam weer terug.

Van Hout: ,,We hebben wel twintig tot dertig ideeën uitgewerkt en er tien nummers van gekozen: allemaal eígen nummers. Dat komt eigenlijk door onze geluidsman Luuk van de Put, die vorig jaar helaas overleden is. Hij zei altijd dat ónze nummers beter waren dan de covers.” Wesley van der Torren: ,,We missen hem. Hij hoorde echt bij het team. Van Hout: ,,Er zijn genoeg goede geluidsmannen, maar er is niemand die ons zo goed kent.”

Droom dichterbij

De band werkte de afgelopen vier jaar samen met John Hayes, gitarist van de Amerikaanse rockband Mother’s Finest. Van Hout: ,,We horen van Hayes dat ze onze muziek daar vet vinden. Daardoor komt de droom om naar Amerika te gaan dichterbij.” Op Spotify zien de mannen dat 90 procent van hun luisteraars in Amerika zit. ,,We hopen een keer bij Mother’s Finest in het voorprogramma te mogen.”

Hayes: ,,Je hebt geluk en goed karma nodig. Deze jongens hebben echt in hun karma geïnvesteerd. Ik heb nog nooit een band zo hard zien werken. Ze werkten zelf wekenlang aan de treinwagon voor de clip. In mijn ogen is dat dé manier om het te maken. Het harde en eerlijke werk dat we samen doen, moet zich haast wel uitbetalen in de toekomst. We hopen dat de cool klinkende opbeurende rocksongs die zij maken, de nieuwe smaak van de dag wordt. Als dat samenvalt met op de juiste plekken komen, kunnen ze zover komen als ze willen.”

Een kans krijgen

Na de releaseparty op 18 maart in De Schalm volgen onder meer de Cacaofabriek, BarberQ festival en Popelucht. Lowlands staat nog op het verlanglijstje. Van der Torren: ,,Ik wil niet arrogant zijn, maar ik denk dat dat wel mogelijk is. Op een kleiner podium bijvoorbeeld voor opkomend talent. We moeten een keer de kans krijgen, dan kunnen we het ook bewijzen.”