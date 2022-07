Nieuw boekje over wijk d’Ekker: ‘Bouw was keerpunt in geschiedenis Veldhoven’

VELDHOVEN - Hij liep al langer met het idee rond, maar nu de Jozeftoren een gemeentelijk monument is geworden besloot Jacq. Bijnen er echt werk van te maken. Maandag presenteert de Veldhovenaar daarom zijn boekje over het ontstaan van de wijk d’Ekker.

Een toren als hart van de wijk is de titel van het veertig pagina’s tellende boekwerkje, waarin vooral wordt ingegaan op de beginperiode van de ‘geheel nieuw uit de grond gestampte woonwijk’. ,,De ontwikkeling van de wijk was een keerpunt in de geschiedenis van Veldhoven’’, vertelt Bijnen (82), voorzitter van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV).

,,Want met de bouw van d’Ekker, en de snelle groei van de bevolking die daarmee gepaard ging, veranderde het dorpse Veldhoven in een gemeente met stadse kenmerken. Het gemeentebestuur in die tijd werd daardoor geconfronteerd met aspecten waar het eigenlijk nog niet op voorbereid was.’’

Antwoord op naoorlogse woningnood

De nieuwe wijk ontstaat begin jaren 50 als antwoord op de naoorlogse woningnood en de economische groei van de regio Eindhoven.

Bijnen begon bij het samenstellen van het boekje ‘niet helemaal blanco’. ,,Ik heb in de loop der jaren veel informatie over Veldhoven verzameld en dus ook het een en ander over d’Ekker. Juist nu de Jozeftoren eindelijk monument is geworden, leek me dit wel een aardig moment om de ontstaansgeschiedenis eens op een rijtje te zetten.’’

Quote Nu moeten we er hier nog mee leren omgaan, met het fenomeen monument Jacq. Bijnen

De Veldhovenaar ziet de aanwijzing van de toren tot gemeentelijk monument als een heuse mijlpaal. ,,Nu moeten we er hier nog mee leren omgaan, met het fenomeen monument.’’

De kiem voor de bouw van d’Ekker wordt gezaaid als de aan Philips gelieerde woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (in 2005 opgegaan in Woonbedrijf) de gemeente Veldhoven verzoekt om in het Severeind in fasen 800 woningen te bouwen. Het gemeentebestuur wijst daarvoor een terrein aan tussen Zeelst en Meerveldhoven.

Nieuwe kerk

Een aantal jaren later, zo rond 1956, worden in d’Ekker 519 huizen bewoond door een kleine 2000 nieuwe Veldhovenaren. Er ontstaan scholen, een buurthuis en spelgelegenheden. Ook komt er een weekmarkt, op woensdag, op het veldje bij het Klaverplein. Langs de nieuwe Burgemeester Van Hoofflaan komen winkels. In 1957 wordt een nieuwe parochie opgericht, H. Jozef Werkman geheten. In 1961 wordt vervolgens gestart met de bouw van de nieuwe kerk aan de Van Hoofflaan, naar een ontwerp van architect Jan Strik.

Volledig scherm Jacq. Bijnen © ED