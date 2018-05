Nieuw college Veldhoven van start

Tiny Debie uit Veldhoven blijft het porselein schilderen missen

11 mei VELDHOVEN - In 2000 kwam Tiny Debie (76) in aanraking met het beschilderen van porselein. Al snel behoorde ze tot de beste porseleinschilders van ons land. Ze gaf workshops tot in Suriname en Amerika. Maar na een val in 2014 zou ze haar oude niveau nooit meer bereiken.