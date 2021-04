Nieuw Erfgoedhuis nu ook online: heemkundes werken samen

De vereniging is een samengaan van de stichtingen Zeelst Schrijft Geschiedenis, Historisch Oerle en Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken. In het recente verleden werkten de liefhebbers van de lokale geschiedenis al samen. Een van de laatste wapenfeiten van het drietal is de totstandkoming van een stickerboek. ,,Klanten van de Jumbo en een aantal andere winkels in het Citycentrum kunnen stickers sparen. Daarvoor hebben we 350 oude foto’s gebruikt met thema’s als bijvoorbeeld carnaval, de kerk en de industrie. Ons boek zou in februari uitkomen, maar door corona is dat uitgesteld tot september”, legt bestuurslid Jan Bressers uit.