Nieuw jasje voor Ronald McDonald Huis Veldhoven

Ook Medoclaan-schut­ter verdachte van Geldropse witwasben­de van ‘diamanten­di­plo­ma­ten’

9 oktober GELDROP - In de omvangrijke witwaszaak rond een Geldropse bende die miljoenen aan drugsgeld zou hebben weggesluisd via Afrika, duikt de ene na de andere bekende van de politie op. Kwamen twee verdachten eerder al voor de rechter in de politiemol-zaak, een van hun vermeende handlangers blijkt de schutter van de beruchte schietpartij aan de Medoclaan in Eindhoven.