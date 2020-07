Nieuw Lekker Rondje van VVV Veldhoven

VELDHOVEN - De culinaire fietstocht Lekker Rondje Veldhoven is aan de tweede editie toe. Ditmaal is er een zomeractie aan gekoppeld.

Met Lekker Rondje Veldhoven wil de lokale VVV Veldhoven op toeristisch en recreatief gebied op de kaart zetten en de samenwerking met de ondernemers bevorderen. De eerste editie startte in april 2018 en leidde tot enthousiaste reacties van deelnemers en ondernemers. De huidige editie bevat een fietsroute van circa dertig kilometer en dertien haltes. De heerlijke haltes bevinden zich in Veldhoven, op twee na: Eetcafé De Kempen in Knegsel en Echt Welschap in Eindhoven. Eén van de Veldhovense haltes is Speellandschap de Heiberg. Eigenaar Rutger Smak Gregoor: ,,De bezoekers van Rondje Veldhoven vinden het een leuk concept. Het is vooral leuk om de bonnetjes over meerdere dagen te verdelen en per dag drie of vier locaties te bezoeken.”