Nieuw plan voor megahal ASML: tunnel onder A67 blijft open

Begin vorig jaar al presenteerde ASML plannen voor een nieuwe logistieke hal van 30.000 tot 40.000 vierkante meter bij De Run 6800 in Veldhoven. Omdat de nieuwe hal dermate groot moet worden, zou een gedeelte van De Run 6800 en het viaduct onder de A67 gesloten moeten worden. De gemeente vond het prima. Omwonenden niet.

Een heuse buurtopstand ontstond. De camping bij ’t Witven zou aan een doodlopende weg komen te liggen en andere omwonenden zouden flink om moeten rijden, klonk het kritisch. Het tunneltje moest openblijven. ASML besloot daarom in overleg te treden met bewoners en een nieuw plan te bedenken. Dat plan werd dinsdagavond besproken in de gemeenteraad van Veldhoven.

Nieuwe weg

In dat nieuwe plan wil ASML nog steeds een gedeelte van De Run 6800 afsluiten. Alleen kan het viaduct onder de snelweg wel openblijven. Daarvoor moet wel eerst een nieuwe weg aangelegd worden, om het terrein van ASML heen. De chipmachinefabrikant is bereid die weg zelf te betalen. Het onderhoud van de weg is voor rekening van de gemeente.

Ook eventuele planschade geleden door omwonenden wordt betaald door ASML. Wethouder Ad van den Oever wees een boze Veldhovenaar op die optie. Ellen Gijsbers stond de aanwezigen te woord. Dat deed zij namens haar ouders en broer, die aan weerszijden van de A67 wonen en elkaar vaak bezoeken.

Te druk

,,Er wordt totaal voorbijgegaan aan hun belang”, aldus Gijsbers, wier ouders al sinds 1968 bij De Run 6800 wonen. Ze was vooral boos over het vele verkeer. Het is er volgens haar nu al te druk: ,,Als ik tussen de middag bij mijn ouders ben, lijkt het daar de Efteling wel, zo druk is het.” Wat zijn de woningen daar nog waar als alle plannen doorgaan, vroeg Gijsbers zich af.

Verschillende aanwezige raadsleden vroegen vervolgens hoe de communicatie met omwonenden was verlopen. ,,Dan kom je op een lastig punt”, zei wethouder Van den Oever. ,,Er zijn drie bijeenkomsten geweest. Bij de laatste bijeenkomst is de familie in kwestie niet geweest. Ik weet niet of het verstandig is als je als gemeente achter de burger aanmoet.”

Daarmee leek de kous af voor de meeste aanwezigen. Inspreker Gijsbers was ondertussen vertrokken.

,,We zijn blij dat ASML meedenkt en dat het viaduct openblijft”, zei Gerrit Coppens van Senioren Veldhoven. ,,Mensen hoeven in de toekomst alleen een beetje om te rijden. Iedereen moet wel eens water bij de wijn doen.”