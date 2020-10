Nieuw Veldhovens zwembad gaat geen Ekkerman heten

Video Tiener gewond door steekinci­dent bij woning in Veldhoven, verdachte aangehou­den

5 oktober VELDHOVEN - Een 17-jarige jongen uit Veldhoven is zondag in de vroege ochtend gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Ringoven in Veldhoven. De bewoner van het huis is aangehouden. Dat meldt de politie.