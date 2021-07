Nieuw zwembad moet oude Den Ekkerman doen vergeten: ‘Hier kan Veldhoven weer jaren mee vooruit’

VELDHOVEN - Voor veel gemeenten is het een hoofdpijndossier en ook in Veldhoven is het er niet zonder slag of stoot gekomen. Toch wordt daar op 22 november van dit jaar een spiksplinternieuw zwembad opgeleverd dat het oude Den Ekkerman moet doen vergeten.

Al een jaar lang wordt er achter het bestaande zwembad in het centrum van Veldhoven hard gewerkt om het nieuwe bad op tijd klaar te krijgen. En dat gaat zeker lukken, verwacht projectleider Wouter van Erp van Van Der Horst Aannemers uit Mill, het bedrijf dat de klus moet klaren. ,,Van de coronacrisis hebben we bij de bouw niet echt last gehad, behalve dan dat het soms lastig was om aan bepaalde grondstoffen te komen.”

Quote In de kerstvakan­tie kan iedereen afscheid nemen van de oude Ekkerman. Veel Veldhovena­ren zijn er toch mee opgegroeid. Minette Lommers, manager Den Ekkerman/City Sport Veldhoven

Het nieuwe zwembad is gebouwd op de plek waar voorheen basisschool De Rank stond, vlakbij het bestaande zwembad en de sporthal. De oude Ekkerman blijft tot het einde van de kerstvakantie gewoon geopend, benadrukt manager Minette Lommers, die straks diezelfde functie gaat bekleden in het nieuwe City Sport Veldhoven. ,,In de kerstvakantie kan iedereen afscheid nemen van de oude Ekkerman. Veel Veldhovenaren zijn er toch mee opgegroeid.” Op 10 januari kan er voor het eerst in de nieuwe baden gezwommen worden.

Zonder grote glijbaan

Het nieuwe, ruim 13 miljoen euro kostende complex telt net als het uit 1978 daterende Den Ekkerman drie baden. Het grootste bad is met 25 x 17 meter 2 meter breder dan het grootste Ekkerman-bad. ,,Dat is vooral voor het waterpolo gedaan.” Naast het sportbad ligt een multifunctioneel bad van 20 x 10 meter, dat als ‘opvolger’ van het huidige ronde recreatiebad geldt. ,,Maar dan zonder zaken als een grote glijbaan", vertelt Jos Blatter, voorzitter van de Stichting Sport- en Recreatiecentrum Den Ekkerman. ,,Zo'n bad is niet meer echt van deze tijd, daar hebben we bewust afscheid van genomen.”

Discozwemmen

Die ontwikkeling zie je volgens directeur Lommers ook bij andere baden. ,,Het kost veel energie, en er zijn genoeg alternatieven om het voor kinderen toch heel aantrekkelijk te maken.” Als voorbeeld noemt ze opblaasbare attributen, maar ook het discozwemmen dat straks in het nieuwe bad mogelijk is. ,,En de vraag naar kinderfeestjes is groot, dat kan hier straks ook gewoon.”

Het derde bad is een therapiebad, dat net als de andere twee baden over een beweegbare bodem beschikt. Het kleinste van de drie baden is vooral bedoeld voor beweeglessen en baby's en peuters. Ook is het goed toegankelijk voor mindervaliden.

Wijkfunctie

De verbinding met de bestaande sporthal blijft ook in het nieuwe complex bestaan, met net als nu één centrale ingang. Daar bevindt zich ook het horecagedeelte, dat voor een deel ook een wijkfunctie gaat vervullen. Het machinegebouw van Den Ekkerman, dat nu pal voor de nieuwe entree staat, wordt gesloopt als het oude zwembad tegen de vlakte gaat. De huidige parkeerplaatsen blijven bestaan.

Wat er straks op de vrij te komen plek komt is volgens wethouder Vivianne van Wieren (VVD) nog niet besloten. ,,Dat maakt deel uit van het totaalplaatje voor het centrum, waar we nu mee bezig zijn. Uiteindelijk is dat aan de raad.” De wethouder is net als stichtingsvoorzitter Blatter blij dat er na jarenlange discussies nu eindelijk een nieuw complex stáát. ,,Hier kan Veldhoven weer jaren mee vooruit.”