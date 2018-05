Nieuw zwembad Veldhoven mag 13,3 miljoen kosten

In sporthal Den Ekkerman konden bezoekers bij acht stands terecht. ,,Mensen hebben zorgen, dus het is belangrijk om ze goed te informeren. Vandaag halen we input op voor het programma van eisen. Dat gaat straks naar vijf marktpartijen die een schetsontwerp maken. Begin 2019 willen we de bouw gunnen aan één van die partijen”, legt een medewerker van de gemeente uit. Die partij gaat het nieuwe bad bouwen aan de achterkant van de sporthal die nu tegen het zwembad aan ligt. De planning is dat het nieuwe bad er in 2021 staat waarna het oude bad gesloopt wordt.

Studenten bouwkunde van de TU/e zijn met een maquette aanwezig. Hun opdracht was om na te denken over de invulling van het gebied na de sloop. Eén van de opties is een woontoren. ,,Die toren komt tegenover de bestaande woontoren, de Repel. Daartussen hebben we waterpartijen bedacht in het groen. De bewoners van de Repel zijn positief over dit nieuwe uitzicht”, vertelt Michelle Beijderwellen die de toren ontwierp. Wel hoorden de studenten vaak de klacht dat het straks in De Bussels veel te druk wordt. Zeker als de ingang van het nieuwe bad aan hun straat komt te liggen. ,,Ik heb van niemand bezwaren gehoord tegen het nieuwe zwembad. Maar we willen de ingang per se niet aan De Bussels. We vrezen straks parkeeroverlast en gevaarlijke situaties voor de kinderen. Omdat het een zwembad met sporthal is, komen er ook veel bussen”, weet de heer Van der Muuren die in De Bussels woont. Het liefst ziet hij de ingang waar hij nu zit omdat daar een parkeerplaats aan grenst.

Lars Keukens (12) uit Eindhoven zwemt zes keer per week in Den Ekkerman. Op zijn telefoon toont hij een lijstje met wensen voor het nieuwe bad. ,,Er is hier te weinig parkeerruimte. Ik zou een parkeerplaats onder het nieuwe bad willen. En grotere kleedkamers.”

In de out-of-the-box kraam liggen foto’s van bijzondere baden en gebouwen. Bezoekers kunnen er hun voorkeur over uitspreken. Populair zijn een zwembad met uitzicht op een enorm aquarium en een gebouw in ellipsvorm met groene daken. In een zwembadhokje kan men op een flipover de meest wilde ideeën kwijt. Bram van den Bogaert (13) pent een stortvloed aan ideeën op een vel. ,,Een wildwaterbaan met banden is leuk.”