Nieuwbouw Veldhoven: protest tegen ‘eyecatcher’ langs de Bossebaan

VELDHOVEN - Nu nog staan er de leegstaande Rabobank en het oude postsorteercentrum, maar in de toekomst verrijzen mogelijk vier woongebouwen langs de Bossebaan in Veldhoven. Een aantal omwonenden is niet blij met de plannen.

De Veldhovense muziekschool Art4U krijgt er misschien vier nieuwe buren bij. Op de hoek van de burgemeester van Hoofflaan en de Bossebaan wil Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk vier appartementencomplexen bouwen, waarvan het hoogste twaalf verdiepingen telt. Dat gebouw moet de nieuwe entree worden voor de zuidkant van het Veldhovense centrum.

Volgens de gemeente Veldhoven is het een sterlocatie, daar langs de Bossebaan. Een sterlocatie die nu evenwel weinig allure heeft. De leegstaande Rabobank en het oude postkantoor stralen niet bepaald veel grandeur uit. Daar moet verandering in komen, is al veel langer de overtuiging in Veldhoven.

Waarom zo hoog?

Naar verwachting start de bouw van 170 koop- en huurappartementen halverwege 2021. Wanneer het project moet worden afgerond, is onbekend. Als het aan een aantal omwonenden ligt, gaat de bouw van de appartementen zoals nu gepland helemaal niet door.

Een aantal van die bewoners probeerde dat dinsdagmiddag duidelijk te maken voor de ingang van het gemeentehuis. Ze zaten daar aan een tafel met een bord waarop een buurtbewoner zelf de hoogste woontoren had getekend. Ze wilden laten zien hoe hoog dat nieuwe gebouw boven de omgeving uittorent.

Dat is toch het belangrijkste bezwaar van de bewoners. Waarom moet dat ene gebouw zo hoog? Mark Eikhoudt woont zelf op de Begijnstraat. Hij vreest voor zijn privacy en zon. ,,Waarom verdelen ze het aantal appartementen niet evenredig over alle gebouwen?” Hij vreest ook dat de nieuwbouw voor parkeeroverlast in zijn buurt gaat zorgen, ondanks de komst van extra parkeerplekken.

Protest afgebroken

Eikhoudt is niet de enige die de plannen niet ziet zitten. Samen met twee buren hield hij een enquête onder buurtbewoners die volgens hem tot dusver 30 keer werd ingevuld. Uit de vragenlijst blijkt dat omwonenden onder meer zorgen hebben over leefbaarheid, parkeren en verkeer.

Dinsdag wilden Eikhoudt en de zijnen op het Meiveld voorbijgangers informeren over het plan. ,,We wilden buurtbewoners bewust maken van wat er staat te gebeuren”, aldus Eikhoudt. ,,Want straks ligt de fundering er en dan kunnen we niet meer terug.” Na een klein uur werd hun protest afgebroken door de gemeente. ,,Omdat het moeilijk was anderhalve meter afstand te houden hebben we ze verzocht weg te gaan", aldus een woordvoerder.

In de Ruimtelijke Structuurvisie van Veldhoven is de hoek bij de Bossebaan aangewezen als plek voor een eyecatcher. ,,Daarom heeft de ontwikkelaar gekozen voor bijvoorbeeld het verschil in hoogte”, zegt de gemeentewoordvoerder. De gemeente stuurde 300 brieven rond aan omwonenden. Het bestemmingsplan voor de nieuwe appartementen ligt nog tot en met 24 september ter inzage in het gemeentehuis. Tot dusver kwamen er geen bezwaren binnen. Eikhoudt gaat wel een bezwaar indienen en hoopt op steun. Mensen kunnen zijn bezwaarschrift mee ondertekenen. En als er nou toch niet zoveel bezwaar blijkt te zijn? ,,Dan is dat ook goed, maar dan weten mensen in ieder geval wat er gaat gebeuren.”