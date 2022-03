Nieuwbouwplan ASML aan Run 7000 houdt omwonenden bezig

Ze zijn er niet gerust op, de bewoners van vooral de Kleine Dreef, Dreef, Klokdijk en Genderstraat. ,,We maken ons enorme zorgen en daarom hebben we ons georganiseerd”, zegt Pieter Phoelich, woordvoerder van het Bewonerscomité “ASML Run 7000”. Inmiddels hebben zich al 96 huishoudens verenigd in het comité en nog dagelijks melden zich buurtbewoners aan.

Bouwhoogte

Enkele leden hebben de zorgen van de buurt in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de bouwhoogte van de geplande nieuwbouw aan de Kempenbaan met stip op 1 staat. Dat is voor ASML reden om een handreiking te doen. ,,Op het hele ASML-terrein mogen we volgens de huidige bestemming tot 30 meter hoog bouwen. Na reacties uit de buurt gaan we in het noordelijk plandeel uit van een lagere basisbouwhoogte van 20 in plaats van 30 meter. Hiermee willen we tegemoet komen aan de zorgen die er in de buurt leven”, zegt Teun Wartenbergh, directeur vastgoed bij ASML.

Hij maakt hierbij wel een kanttekening. ,,Het worden gebouwen voor de volgende generatie machines. De ervaring leert dat die elke keer één tot anderhalve meter hoger worden. We garanderen voor dit gebied een maximale bouwhoogte van 20 meter, tenzij het echt niet anders kan. Maar dan moeten we weer met de buurt in gesprek.”

Onbespreekbaar

De buurt zette in eerste instantie in op een hoogte van 12,5 meter. Maar dat was voor de buurman onbespreekbaar. Phoelich: ,,Een maximale hoogte van 15 meter zouden we nog acceptabel vinden.” Wartenbergh geeft aan dan niet te kunnen bouwen wat ASML nodig heeft. ,,In principe blijven we binnen de 20 meter, zo laag als mogelijk is want dat is het goedkoopste. Maar we gaan in het bestemmingsplan sowieso 20 meter vragen”, klinkt hij beslist. Een omwonende wil weten waarom ASML niet uitbreidt aan de overkant van de A67? ,,Dat is Natura2000 gebied. Daar krijgen we echt geen vergunning voor”, is het antwoord.

Het risico van een toename van lichtvervuiling is de tweede buurtzorg. Het onlangs door ASML gerealiseerde gebouw 6KLM aan de Run 7190 baadt momenteel dag en nacht in het licht en dat is een doorn in het oog van de buurt. ,,We hoeven ’s avonds geen schemerlampjes meer aan te doen”, klinkt het vanuit de zaal. Wartenbergh gaat kijken om daar waar het mogelijk is ’s avonds de lichten uit te doen. ,,We zullen met voorstellen komen en met iedereen in gesprek blijven om het leed te minimaliseren.”

Suggesties

Naast met veel vragen kwam de buurt ook met suggesties. Zoals de optie om de luchtbehandeling in de nieuwbouw ondergronds te positioneren. ,,Dat kan het verschil betekenen tussen 15 of 20 meter de hoogte in”, schat Phoelich. Wartenbergh wil laten onderzoeken of dat mogelijk is, maar dat lukt niet meer voor het bestemmingsplan wordt ingediend. De suggesties vanuit de zaal om de saaie en kolossale gevels te verlevendigen en blijvend groene aanplant te realiseren op de groenstrook aan de Kempenbaan, kregen bijval van de directeur vastgoed.

ASML wil open en transparant met de buurt in gesprek blijven en geeft aan dat de buurtparticipatie niet stopt nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Phoelich, zelf oud-medewerker van ASML, wil nu Peter Wennink, CEO van zijn voormalige werkgever, bij hem thuis uitnodigen. Hij wil de topman van het hightechbedrijf laten zien wat de geplande uitbreiding voor de leefbaarheid van de buurt betekent. Wartenbergh zegde toe dat hij het verzoek aan Wennink zal doorgeven.