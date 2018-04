Nieuwe burgemeester Veldhoven moet burgerparticipatie belangrijk vinden

Letty Demmers

Tot en met vrijdag 6 april kan de burger ook online via een korte vragenlijst aangeven wat hij of zij belangrijk vindt bij een nieuwe burgemeester. De resultaten worden meegenomen in de profielschets. ,,We focussen op: wat hebben we in Veldhoven nodig? Hij of zij moet bijvoorbeeld in de Brainportregio kunnen functioneren. Daarom is het goed om specifiek te zijn en niet te zoeken naar het schaap met de vijf poten", legt griffier Godfried Wasser uit. De griffier functioneert als secretaris van de vertrouwenscommissie die speciaal wordt ingesteld bij de benoeming van een nieuwe burgemeester. Elke fractie vaardigt een lid af voor deze commissie die een strikte geheimhoudingsplicht heeft.