Nieuwe directeur voor het Sondervick

Column Straks komt er nog een protserig mausoleum voor de Philipsen waar wij aanbiddend langs kunnen trekken

Ik durf nooit zo goed te zeggen wat ik van een kunstwerk vind. Ik heb er niet zo veel verstand van en of je iets mooi vindt of juist niet, telt niet als argument om de artistieke waarde van een werk te bepalen. Op zich logisch, want smaken verschillen.