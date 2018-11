De tweejaarlijkse theaterproductie werd voor het eerst in 1998 opgevoerd. In het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van de Rabobankorganisatie worden onder de noemer ‘Toekomst door Samenspel’ lokale initiatieven ontplooid.

De directie van de toenmalige Rabobank Veldhoven miste een spraakmakend evenement dat de saamhorigheid in de gemeenschap kon bevorderen. Het initiatief van de bank leidde tot tien edities van de revue die elke keer in december volle zalen trok in theater De Schalm. Ditmaal is de titel Wat zou je doen met zes miljoen?. ,,De belevenissen van de gefingeerde familie Van Veldhoven staan centraal in de nieuwe productie. Alle gezinsleden hebben op de een of andere manier verbinding met Veldhoven. De combinatie van fictie en lokale herkenbaarheid staan garant voor een leuke avond”, zegt bestuurslid Guus Smits.